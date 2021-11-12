Спецоперация ФСБ и СОБР по поимке устроивших самосуд россиян попала на видео

В Амурской области спецназ задержал мужчин за самосуд над водителем, едва не сбившим детей

Сотрудники спецподразделений ФСБ и СОБР провели спецоперацию, в результате которой были задержаны жители Амурской области, которые устроили самосуд. Оперативное видео поимки подозреваемых опубликовал Telegram-канал Mash.

В октябре прошлого года житель амурского села Чигири за рулем своего автомобиля, подъезжая к магазину, едва не сбил отца с двумя детьми. Россиянин возмутился и накинулся на водителя, затем сел в его машину и заставил угрозами поехать на автомойку. Туда примчались двое друзей возмущенного отца, и втроем они избили водителя. После этого мужчину заставили переписать на приятелей свою машину Honda. Позже она была продана за 200 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию. После нескольких месяцев силовики нашли подозреваемых. Ими оказались местные жители 25, 36 и 49 лет. Уже возбуждено уголовное дело.