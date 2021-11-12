В Дагестане в результате стрельбы погиб имам

В Дагестане в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района республики погиб имам местной мечети. Об этом сообщает ТАСС.

По данным властей, еще два человека ранены, их доставили в больницу. Нападавший ликвидирован, его личность в настоящий момент не раскрывается. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Как сообщает Life Shot, причиной конфликта мог стать земельный спор между односельчанами. Стрелявший был вооружен автоматом. По данным Mash, на месте стрельбы нашли еще два пистолета.