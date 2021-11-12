Неизвестные обстреляли пассажирские автобусы из пневматического оружия

В Приморье неизвестные обстреляли из пневматического оружия стекла нескольких пассажирских автобусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Инцидент произошел в городе Спасск-Дальний. В полицию поступило несколько обращений по факту повреждения стекол автобусов. По предварительной информации, это произошло в результате применения пневматического оружия. Сообщается, что в момент стрельбы автобусы пустовали, поэтому пострадавших нет.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает личности злоумышленников. Кроме того, устанавливается сумма причиненного перевозчикам ущерба.

В начале ноября стало известно, что житель Свердловской области обстрелял из ружья больницу для пациентов с коронавирусом и машину врача реанимации, который работает в госпитале. По одной из версий, стрельбу рядом с ковидным госпиталем мог устроить родственник погибшего пациента с COVID-19.