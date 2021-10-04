Полковник в отставке обстрелял из наградного ПМ обидчиков жены в Москве

Полковник в отставке открыл огонь по хулиганам, которые напали на его семью

Заслуженный пенсионер МВД, полковник в отставке вместе с семьей — женой и двумя дочерями — попал в драку с хулиганами рядом с Нескучным садом в Москве, конфликт закончился переломом челюсти и стрельбой. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники.

По предварительной версии, супруга и две дочки (им 23 и 12 лет) полковника экологической милиции в отставке выгуливали собаку в Нескучном саду вечером 3 октября. В какой-то момент пес запутался в кустах, супруга полковника нагнулась и попыталась распутать поводок, в это же время кто-то из проходившей мимо нетрезвой компании пнул ее в кусты.

Девушки попытались привлечь внимание охранников, которые сидели в будке неподалеку, но те не отреагировали. Тогда они позвонили отцу и описали ситуацию. Пенсионер МВД взял свой наградной пистолет и побежал на помощь. Он застал хулиганов на остановке общественного транспорта, двое молодых людей вели себя по-хамски и агрессивно, у одного из них был нож. Полковник открыл огонь — одному из хулиганов прострелил обе ноги.

После этого молодые люди отняли пистолет у пенсионера и начали его избивать, старшая дочь полковника получила несколько ударов, пытаясь спасти отца. В итоге в драку вмешался один из проезжавших мимо водителей.

Пенсионер в настоящее время находится в больнице с переломом челюсти, его дочь тоже обратилась к медикам с травмой головы, но ее состояние не вызывает опасений. Хулиган с двумя огнестрельными ранениями — в правом бедре и левом колене — после первой помощи в больнице отпущен домой. Полиция разбирается в произошедшем.