Появились подробности убийства имама в Дагестане

Житель села Аметеркмахи Акушинского района Дагестана убил местного имама мечети Абида Магомедова из-за земельного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, подозреваемый — 62-летний Асадул Рахманов — пришел разбираться с обидчиками с автоматом. Он выстрелил в имама и ранил еще двух человек.

Родственники убитого попытались обезвредить нападавшего и нанесли ему ножевое ранение. Рахманов скончался на месте. Известно, что ранее он был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Об убийстве имама мечети в Аметеркмахи сообщили местные власти. Двое пострадавших в настоящий момент госпитализированы, на месте стрельбы нашли еще два пистолета.