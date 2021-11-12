Белоруссия призвала Европу сделать первый шаг

Постпред Белоруссии при ООН: мы ждем, что ЕС сделает первый шаг

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в интервью РИА Новости призвал Европейский союз (ЕС) сделать первый шаг для разрешения миграционного кризиса.

По его словам, Минск готов к сотрудничеству и диалогу, чтобы обеспечить безопасность на общей границе. «Мы ждем, что ЕС должен сделать какой-то первый шаг, должен проявить какой-то здравый прагматизм, пойти на диалог с нами, и таким образом мы могли бы совместными усилиями эту проблему начать решать», — сказал Рыбаков.

Ранее дипломат заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами, чтобы выкачать деньги из Евросоюза, оправдать свою антимигрантскую политику и повысить собственную значимость в глазах западных политиков.

Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс предложила ЕС начать переговоры, чтобы выстроить дорожную карту для выхода из миграционного кризиса.

В начале ноябре группы мигрантов из Ближнего Востока собрались на границе Белоруссии с Польшей и Литвой и пытаются прорваться в страны Евросоюза. Варшава оценивает их число в несколько тысяч человек. Запад утверждает, что Минск сам организовал эту ситуацию в рамках «гибридной войны». Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о причастности белорусских властей к происходящему.