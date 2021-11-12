Названо условие для чтения мыслей в будущем

На текущий момент не существует технологии, способной читать мысли людей. Однако в будущем могут появиться особые устройства, которые смогут оценить, о чем думает человек. Условия для этого «Ленте.ру» назвал представитель компании i-BrainTech Геннадий Коваленко в рамках проекта «КиберРеальность».

«Хотя чтение мыслей в обычном понимании этого слова невозможно, нейротехнологии могут записать биоэлектрическую активность мозга. Если появится подходящий математический аппарат, который позволит раскодировать эту активность, мы сможем определить, как пациент, страдающий синдромом запертого человека, реагирует на те или иные раздражители — например, на таблички с буквами. Так мы сможем понять, о чем думает человек, который лишен возможности говорить и двигаться», — объяснил специалист.

По его мнению, люди еще долгое время будут с недоверием относиться к нейроинтерфейсам, подключаемым напрямую к мозгу: «Не каждый человек согласится вскрыть себе мозг». Впрочем, нейроинтерфейсы уже сейчас помогают восстанавливаться после тяжелых травм и инсульта.

Однако Коваленко напомнил, что уже существует неинвазивная технология, при которой не требуется проводить сложную операцию по вживлению чипа, но которая позволяет записать биоэлектрическую активность мозга и дешифровать ее с помощью искусственного интеллекта. Эти сигналы можно использовать для управления протезами либо для погружения человека в игровую виртуальную среду.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают людям в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.

