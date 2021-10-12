Искусственный интеллект научился анализировать результаты КТ

Искусственный интеллект (ИИ) в платформе для поддержки принятия врачебных решений «Цельс» стал анализировать результаты компьютерной томографии головного мозга. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали, что их технологии искусственного интеллекта научились анализировать данные КТ пациентов. «Искусственный интеллект ищет очаги кровоизлияния и в течение нескольких минут выдает результат, помогая врачам быстрее принять решение об экстренной помощи», — говорится в сообщении.

Также ИИ может анализировать маммографию, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки и КТ органов грудной клетки. Последнее помогает выявить COVID-19 и онкологические заболевания. В будущем специалисты намерены научить нейросети определять рак мозга при проведении КТ-исследований.

В НТИ рассказали, что «Цельс» подключен к единой радиологической системе Москвы. С 2020 года в базу собираются данные всех исследований с КТ, рентгенографических комплексов и других аппаратов. По словам коммерческого директора компании Артема Капнинского, эксплуатация системы ведется в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Калужской, Тамбовской и Ивановской областях.

Ранее рентгенолог Андрей Бобков назвал КТ лучшим способом диагностировать COVID-19. Бобков объяснил, что, в отличие от рентгенографии, КТ сканирует органы послойно, словно «нарезая» тело человека. Данный метод помогает программе сформировать объемное изображение.