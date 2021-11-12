На полигоне рядом с лагерем мигрантов высадились десантники России и Белоруссии

Армии России и Белоруссии провели совместную высадку десанта рядом с польской границей

Вооруженные силы России и Белоруссии провели высадку десантников на Гожском полигоне рядом с польской границей. Войска союзников высадились в рамках проверки готовности армий двух стран к решению тактических задач. Видео учений публикует «ВоенТВ».

«В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь, проведена проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства», — сообщает командующий силами специальных операций армии Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко.

Десантники на полигоне выполнили несколько учебно-боевых задач. В том числе они отработали захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение разведывательных групп противника. По результатам проверки Денисенко оценил способность выполнять задачи как высокую.

«У нас есть все необходимое, чтобы граждане Союзного государства чувствовали себя в безопасности», — подчеркнул командующий.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у Министерства обороны России помощи в патрулировании границ Союзного государства. Армия России направила на эти цели стратегические бомбардировщики.