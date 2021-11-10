Пентагон захотел ясности из-за российских войск возле Украины

Американские военные с тревогой наблюдают повышенную концентрацию российских войск у границ с Украиной и хотели бы большей ясности относительно намерений Москвы. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Москва передвигает войска в границах страны, и призвал Россию разъяснить свои намерения.

2 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы изображено размещение российских военных «на границе с Украиной». Однако на этих кадрах изображен район города Ельня в Смоленской области — который не имеет общую границу с Украиной и граничит только с Белоруссией.

Тем не менее, по утверждению издания, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в район Ельни в конце сентября из мест постоянной дислокации в других районах России.

Несколькими днями ранее с похожими заявлениями выступила газета The Washington Post.