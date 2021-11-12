Раскрыт бренд свадебного платья Пэрис Хилтон

Американская звезда реалити-шоу и модель Пэрис Хилтон раскрыла бренд подвенечного наряда, который она выбрала для церемонии бракосочетания с предпринимателем Картером Рэумом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

40-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена крупным планом в кружевном белом платье с длинным рукавом, украшенном аппликациями в виде цветов разных форм. Хилтон также надела длинную фату, которой она прикрыла лицо, крупные серьги с бриллиантами и кольцо. На лицо американки нанесен макияж в нюдовых оттенках.

В описании к посту манекенщица заявила, что бренд ее платья — Oscar de la Renta. Приближенные к героине материала источники рассказали, что свадебный образ она выбрала поздно вечером накануне бракосочетания.

Пышное торжество состоялось в поместье Бель-Эйр (Bel-Air), принадлежавшем ее покойному деду. Среди гостей мероприятия были многие голливудские знаменитости, в том числе актрисы Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Bebe Rexha.

Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее возлюбленный, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Пара встречалась на протяжении двух лет, несмотря на то, что они познакомились больше десяти лет назад. Рэум сделал предложение телезвезде еще в феврале. До этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.

