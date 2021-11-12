В США полицейский подал в суд на начальника из-за расистской записки

BBC News: в Огайо чернокожий офицер подал в суд на главу полиции из-за расистской записки

В американском штате Огайо чернокожий полицейский подал в суд на начальника и обвинил его в дискриминации из-за расисткой записки. Об этом сообщает BBC News.

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По информации издания, офицер Кейт Пул (Keith Pool) нашел на своем столе записку с надписью «Ку-клукс-клан» (KKK). Согласно записи с камер наблюдения в участке, послание ему оставил глава полиции Шеффилд-Лейк Энтони Кампо (Anthony Campo). Полицейский также обвинил босса в систематических расистских оскорблениях.

После жалобы Кампо подал в отставку и заявил, что его поступок был шуткой, которая вышла из-под контроля. По словам адвоката потерпевшего, глава полиции высмеивал не только Пула, но и другого офицера латиноамериканского происхождения. По показаниям полицейских, другие сотрудники участка не пытались пресечь оскорбительное поведение начальника.

Ранее сообщалось, что трое подростков из американского города Вудсборо в штате Техасе притворились членами ку-клукс-клана и ударили электрошокером чернокожего школьника во время Хеллоуина. Адвокат жертвы нападения Мэтт Мэннинг заявил, что в этот день еще пять человек пострадали от школьников в костюмах организации ККК. Полиция начала официальное расследование инцидента.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм и, как следствие, антикоммунизм. Его члены устраивали суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих.