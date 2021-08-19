Правительство США уголовно преследовало активистов BLM

Федеральное правительство США преследовало протестующих активистов движения Black Lives Matter (BLM) с помощью жестких уголовных дел в попытке сорвать их деятельность. Об этом сказано в новом отчете организации «Движение за жизнь чернокожих» (Movement for Black Lives), результаты которого публикует The Guardian.

Согласно отчету, преследование протестующих продолжались в течение последнего года с целью подорвать их деятельность, которая вышла далеко за пределы страны. Ключевой вывод отчета заключается в том, что мотивация к использованию федеральных обвинений против протестующих исходила из администрации бывшего президента Дональда Трампа и бывшего генерального прокурора Уильяма Барра. В уголовных делах задержанных описывали как «радикальных и агрессивных агитаторов», хотя это не соответствовало действительности.

Материалы по теме «Не говорите неправильных вещей». Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию «Они ненавидят мою форму». Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?

«Мы действительно хотим показать, как правительство США продолжает преследовать движение чернокожих путем наблюдения, криминализации протестов и использования уголовно-правовой системы для их предотвращения и наказания за участие в них, пытаясь ограничить все действия», — заявила координатор политических исследований организации Амара Энийа (Amara Enyia).

Она добавила, что расизм в США «структурно встроен в ткань этой страны и ее институтов», поэтому его так трудно искоренить. В отчете также призвали амнистировать всех участников общенациональных протестов.

Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») появилось в 2013 году, а в 2020-м стало всемирно известным на фоне громких протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.