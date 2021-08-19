Мир
 
Последние новости
В Британии заявили о новом витке Большой игры после ухода США из Афганистана
Microsoft представила новый Paint
Черный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26 расшифровали
В США запретили строительство опасного завода
Католические инвесторы Tesla забеспокоились о народах России
В Госдуме объяснили принцип работы закона о запрете въезда в страну русофобам
Блогер показал на видео старение звезд без пластики
Таджикистан и Китай начали совместные антитеррористические учения
США раскрыли число эвакуированных из Афганистана
Появилось видео с места обнаружения убитой в Тюмени девочки
Новости партнеров
Прослушать новость

Правительство США уголовно преследовало активистов BLM

The Guardian: власти США пытались подорвать деятельность активистов Black Lives Matter
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

Федеральное правительство США преследовало протестующих активистов движения Black Lives Matter (BLM) с помощью жестких уголовных дел в попытке сорвать их деятельность. Об этом сказано в новом отчете организации «Движение за жизнь чернокожих» (Movement for Black Lives), результаты которого публикует The Guardian.

Согласно отчету, преследование протестующих продолжались в течение последнего года с целью подорвать их деятельность, которая вышла далеко за пределы страны. Ключевой вывод отчета заключается в том, что мотивация к использованию федеральных обвинений против протестующих исходила из администрации бывшего президента Дональда Трампа и бывшего генерального прокурора Уильяма Барра. В уголовных делах задержанных описывали как «радикальных и агрессивных агитаторов», хотя это не соответствовало действительности.

«Мы действительно хотим показать, как правительство США продолжает преследовать движение чернокожих путем наблюдения, криминализации протестов и использования уголовно-правовой системы для их предотвращения и наказания за участие в них, пытаясь ограничить все действия», — заявила координатор политических исследований организации Амара Энийа (Amara Enyia).

Она добавила, что расизм в США «структурно встроен в ткань этой страны и ее институтов», поэтому его так трудно искоренить. В отчете также призвали амнистировать всех участников общенациональных протестов.

Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») появилось в 2013 году, а в 2020-м стало всемирно известным на фоне громких протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США помиловали угрожавшую оружием активистам BLM семейную пару
Впервые в истории Олимпийских игр спортсмены преклонили колено
Путин сыронизировал о роли Москвы в движении Black Lives Matter