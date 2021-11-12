Популярная актриса изменила обувь за 70 тысяч рублей с помощью лака для ногтей

Популярная актриса и фотомодель Блейк Лайвли придумала способ изменить дизайн обуви с помощью подручных средств. Лайфхаком она поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

Звезда сериала «Сплетница» посетила мероприятие, посвященное ее собственному бренду газированных напитков Betty Buzz, которое состоялось в Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. В качестве наряда знаменитость выбрала ярко-красное мини-платье Georges Chakra, украшенное черными и алыми камнями, и лодочки на каблуках люксового бренда Manolo Blahnik в тон.

По словам Лайвли, белое украшение на мысках туфель не сочеталось с ее нарядом, поэтому за несколько минут до выхода из дома она покрасила их лаком для ногтей красного цвета, несмотря на то, что стоимость пары составляет 995 долларов (71 тысячу рублей). На размещенных кадрах видно, что брошь сливается с основным оттенком обуви. «Стоило того, правда ведь?» — пошутила актриса в соцсети.

В октябре 2020 года муж актрисы Райан Рейнольдс случайно выдал фотошоп на ее фото. Супруги снялись на фоне каменной стены. Лайвли попозировала без обуви, в связи с чем она нарисовала коричневые босоножки с помощью редактора фотографий. Мужчина случайно выдал фотошоп женщины, разместив на своей странице оригинал снимка, где актриса стоит босиком.