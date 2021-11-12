В российском регионе частично отменят QR-коды

В Ивановской области с 15 ноября отменят QR-коды в будние дни до 18:00 для посетителей ТЦ

В Ивановской области частично снимут ограничительные меры в работе торговых центров (ТЦ), направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Соответствующая информация опубликована в пятницу, 12 ноября, на сайте властей российского региона.

С 15 ноября в будние дни до 18:00 для прохода в ТЦ посетителям не понадобится QR-код, подтверждающий факт вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания. Вместо него по старым требованиям можно было предъявить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген — эти требования тоже отменят.

Также возобновят шоп-туры из других регионов при соблюдении норм безопасности, а с 22 ноября откроются детские игровые зоны на территории торговых центров. Уточняется, что соответствующие изменения в ближайшее время будут внесены в указ местного губернатора Станислава Воскресенского «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

Ранее 12 ноября стало известно, что первый российский регион — Чувашская Республика — начнет выдавать QR-коды людям, у которых большое количество антител к коронавирусу. Эти коды будут действовать только на территории Чувашии.