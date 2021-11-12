Меган Маркл надела оберег от сглаза

Меган Маркл надела на мероприятие DealBook оберег от сглаза

Журналисты Page Six раскрыли тайное значение украшения супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперты изучили браслет бренда Mateo из 14-каратного золота, выбранный герцогиней Сассекской для посещения конференции DealBook, проведенной изданием The New York Times. Ювелирное изделие было украшено бриллиантами и знаком в виде глаза. Согласно описанию на сайте компании, аксессуар является оберегом от сглаза и может отражать негативную энергию.

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Отмечается, что стоимость упомянутого браслета составляет 104,8 тысячи рублей. Согласно материалу, Маркл неоднократно надевала на публичные мероприятия ювелирные изделия, призванные оберегать ее от отрицательного воздействия окружающего мира.

Так, например, в апреле 2020 года жену принца Гарри заметили в подвеске лондонского ювелирного бренда Edge of Ember в виде глаза, украшенного голубым топазом. Известно, что во время видеозвонка герцогиня общалась с клиенткой благотворительной организации, занимающейся трудоустройством нуждающихся безработных женщин.

