Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким почетного директора НМИЦ кардиологии, академика РАН Евгения Чазова в связи с его смертью. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Он отметил, что текст телеграммы с соболезнованиями в скором времени появится на сайте Кремля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Чазов внес по-настоящему огромный вклад в развитие отечественной кардиологии. Она подчеркнула, что академик создал самую совершенную систему лечения больных с инфарктом миокарда. «Уход из жизни этого выдающегося врача и ученого с мировым именем — это невосполнимая утрата для нашей страны и для всего медицинского сообщества», — заключила вице-премьер.

Почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов скончался на 93-м году жизни. Он лечил несколько поколений политиков, в том числе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Кроме того, академик разработал и внедрил новые методы лечения для больных инфарктом миокарда, которые и в настоящее время используют в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

