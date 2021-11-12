Голикова назвала огромным вклад Чазова в развитие кардиологии

Почетный директор НМИЦ кардиологии, академик РАН Евгений Чазов внес по-настоящему огромный вклад в развитие отечественной кардиологии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. Чазов умер в пятницу, 12 ноября, на 93-м году жизни.

Голикова подчеркнула, что Чазов создал самую совершенную систему лечения больных с инфарктом миокарда. «Уход из жизни этого выдающегося врача и ученого с мировым именем — это невосполнимая утрата для нашей страны и для всего медицинского сообщества», — сказала вице-премьер.

Голикова выразила соболезнования родственникам и коллегам академика РАН.

Чазов лечил несколько поколений политиков, в том числе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Он разработал и внедрил новые методы лечения для больных инфарктом миокарда, которые до сих пор используют в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Академик проводил на себе эксперимент по применению препарата для растворения тромбов — фибролизина. Применение тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Чазова наградили Ленинской премии в 1982 году.

Под руководством кардиолога защищены около ста докторских и кандидатских диссертаций. Он был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.

С 2008 года Чазов являлся членом экспертного совета Минздрава и главным кардиологом Минздрава России.