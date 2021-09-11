Правнучка Хрущева описала антихрущевский заговор Брежнева

В августе 1964 года, за несколько недель до смещения советского лидера Никиты Хрущева, отдыхавшего в то время в Крыму, к нему приехал его будущий преемник Леонид Брежнев. По словам правнучки Хрущева, профессора кафедры международных отношений New School в Нью-Йорке Нины Хрущевой, целью Брежнева было прощупать почву, насколько сильна поддержка советского лидера со стороны региональных партийцев.

«Иными словами, Брежнев ехал рекрутировать людей на заговор, но делал вид, что хочет лишь целовать Хрущева во всякие места и демонстрировать покорность. Все это страшно интересно», — сказал она.

При этом, по ее словам, версия о том, что Хрущев знал о готовящемся заговоре, имеет право на существование.

«Но дед то ли не поверил, то ли настолько уже забронзовел, что не принял информацию всерьез. Кто, мол, осмелится меня снимать?! Если он действительно знал, но не верил, это, конечно, полный идиотизм», — констатировала правнучка советского вождя.

Собеседница «Ленты.ру» также рассказала, что, по словам родственников, Никита Хрущев в 1965 году собирался уйти в отставку сам. «Хотя многие знатоки, и среди них Леонид Млечин, уверены, что Хрущев бы не ушел. Хотеть-то он, может, и хотел. Но как бы это сделал? Не было прецедента», — признала Нина Хрущева.

Никита Хрущев — руководитель советского государства с 1953 по 1964 год. Один из трех лидеров СССР, наряду с Михаилом Горбачевым и Георгием Маленковым, покинувших свой пост не по причине смерти.

Леонид Брежнев — преемник Хрущева, сместивший его с поста лидера СССР. Он правил в течение 18 лет, с 1964 и до своей смерти в 1982 году.