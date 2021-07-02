Описан эпизод с ползавшим перед Сталиным на коленях Хрущевым

В биографии советского лидера Никиты Хрущева до прихода к власти был эпизод, когда он ползал на коленях перед тогдашним руководителем СССР Иосифом Сталиным, пытаясь уговорить того не наказывать его сына Леонида, который по неосторожности застрелил офицера. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал ученый-биофизик, доктор биологических наук, профессор Андрей Маленков, приходящийся сыном одному из конкурентов Хрущева в борьбе за власть Георгию Маленкову.

«За такое полагался расстрел. Хрущев приехал к Сталину и ползал на коленях. Причем это был уже второй случай — первый ему простили», — рассказал Маленков.

Он добавил, что доклад Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях» был местью Сталину со стороны Хрущева «за своего непутевого сына Леонида».

«В первую очередь, [зачитывая лично доклад «О культе личности и его последствиях»] он (Никита Хрущев — прим. «Ленты.ру») хотел реабилитировать себя. Да и в целом был очень мстительный человечишка», — подчеркнул сын Маленкова.

После инцидента с убийством по неосторожности, который произошел осенью 1942 года, Леонид Хрущев, по одним данным, был осужден на восемь лет с отбыванием на фронте, а по другим, инцидент замяли. 11 марта 1943 года старший сын Никиты Хрущева не вернулся из боевого вылета.

Георгий Маленков — советский государственный и партийный деятель, соратник Иосифа Сталина, с 1953 по 1955 год возглавлял Совет Министров СССР. Курировал ряд отраслей оборонной промышленности, а также создание первой АЭС в мире. После смерти Сталина первоначально воспринимался как его преемник. Большинству населения страны запомнился снятием множества запретов: на иностранную прессу, пересечение границ, таможенные перевозки.

В мае 1953 года по инициативе Маленкова было принято постановление правительства, вдвое уменьшавшее выплаты партийным чиновникам и ликвидировавшее денежные вознаграждения в конвертах, не подлежавшие учету. Вскоре это пошатнуло его позиции в партии, в результате чего фактически лидером СССР стал Никита Хрущев. В 1957 году стал участником так называемой антипартийной группы в составе «Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова», стремившийся к отстранению Хрущева. После провала этой попытки попал в опалу и был исключен из партии, в которой так и не был восстановлен.