Уникальный iPhone с USB-C продали за шесть миллионов рублей

Швейцарский энтузиаст продал iPhone с USB-C за шесть миллионов рублей

Смартфон Apple с разъемом USB-C продали на аукционе за несколько миллионов рублей. Это следует из информации на сайте eBay.

На странице лота сообщается, что торги закрылись после ставки в 86 тысяч долларов, или около шести миллионов рублей. Всего было сделано 116 ставок. При этом стартовая цена уникального iPhone составила всего один доллар. Имя покупателя девайса не раскрывается.

Редакции издания Gizmodo стало известно, что анонимный покупатель сделал предложение в виде одного миллиона долларов. Однако швейцарский энтузиаст, который выставил iPhone на продажу, не принял данную ставку, так как посчитал, что ее совершил тролль. «Интерес к аукциону говорит о том, что пользователи очень хотят видеть смартфоны Apple с разъемом USB-C», — отметили журналисты.

Смартфон Apple с разъемом USB-C швейцарский студент-робототехник Кен Пиллонель создал этой осенью. В ноябре специалист решил выставить аппарат на аукцион, вместе с этим опубликовав инструкцию, по которой каждый желающий может установить в свой iPhone новый физический интерфейс.