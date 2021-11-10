Apple упростит ремонт iPhone

Apple заявила, что разрешит сторонним сервисным центрам ремонтировать iPhone. Представителей компании цитирует издание The Verge.

В компании отреагировали на новости о том, что замена дисплея iPhone 13 является крайне сложной процедурой и практически невозможна в кустарных условиях. Также в таком случае потребитель может лишиться биометрического сенсора Face ID — это связано с необходимостью переноса микроконтроллера. В Apple сообщили, что в будущем упростят ремонт новых смартфонов.

В заявлении компании говорится, что при стороннем ремонте iPhone не придется переносить микроконтроллер со старого дисплея на новый. В подобных обстоятельствах функция Face ID не будет отключена. Подобная возможность появится после выхода одного из будущих обновлений iOS 15.

Журналисты издания Gzimodo отметили, что сотрудники ремонтных мастерских поприветствовали решение Apple. Так, директор Fruit Fixed Джастин Дрейк Кэрролл заявил, что на ремонт экранов iPhone приходится 35 процентов дохода мастерской. «Несколько лет назад подобные услуги составляли 60 процентов нашего заработка», — отметил предприниматель.

О том, что экран iPhone 13 оказалось невозможно отремонтировать, ранее сообщили энтузиасты из iFixit. По их словам, таким образом Apple фактически уничтожает бизнес неофициальных мастерских по ремонту смартфонов.