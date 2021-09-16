Названа стоимость ремонта iPhone 13

Стоимость замены дисплея в новых смартфонах Apple обойдется в минимум в 229 долларов. Об этом сообщается в разделе поддержки клиентов на сайте компании.

В верифицированном сервисном центре замена экрана младшей модели серии — iPhone 13 mini — обойдется в 229 долларов, или около 17 тысяч рублей. Стоимость ремонта зависит от диагонали дисплея. Так, ремонт iPhone 13 и iPhone 13 Pro, имеющих 6,1-дюймовую переднюю панель, будет стоить 279 долларов. Обслуживание топового флагмана iPhone 13 Pro Max обойдется в 329 долларов, или около 24 тысяч рублей.

Если телефон защищен программой расширенной гарантии AppleCare+, то замена экрана в США будет стоить 29 долларов. Названные расценки распространяются и на модели прошлого поколения. В России стоимость ремонта дисплея смартфонов Apple не раскрывается — потребителей просят обращаться к представителям сервисных центров. При гарантийном покрытии AppleCare+ стоимость замены экрана одинакова для всех аппаратов — 2990 рублей. Так, стоимость расширенной гарантии для iPhone 13 Pro Max в России составляет 20 990 рублей.

В 2020 году замена дисплея актуальных смартфонов обходилась дешевле. Apple оказывала данную услугу за 279 долларов, причем стоимость ремонта не зависела от модели iPhone 12.

Анонс телефонов Apple нового поколения состоялся 14 сентября. В линейку вошли смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Стоимость самого дорогого устройства составила 160 тысяч рублей.