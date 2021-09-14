Раскрыта стоимость iPhone 13 в России

На сайте магазина Apple появилась информация о сроках поставки и стоимости новых смартфонов в России. Так, самый дешевый iPhone 13 mini стоит 70 тысяч рублей.

Базовая модель iPhone 13 с накопителем на 128 гигабайт оценен в 80 тысяч рублей. Он доступен в розовом, синем, черном, белом и красном цветах. Версии на 64 гигабайта нет. iPhone 13 Pro Max в минимальной комплектации стоит 100 тысяч рублей. Этот телефон также выпускается со 128 гигабайтами памяти. Версия с увеличенным дисплеем 13 Pro Max стоит 110 тысяч рублей.

Вместе с тем в продаже появятся iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на один терабайт. В таком случае они будут стоить 150 и 160 тысяч соответственно. Предзаказ откроется 22 сентября, а продажи начнутся 24.

Новые iPhone 13 и 13 Pro получили обновленный дизайн с уменьшенным вырезом под камеры и сенсоры FaceID. При этом дизайн устройств не изменился. Они оснащены новым чипом A15 Bionic и улучшенными камерами, которые улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию.