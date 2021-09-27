Названы последствия неофициального ремонта iPhone 13

Замена дисплея на iPhone 13 может привести к нарушению работы ряда функций устройства. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты ссылаются на YouTube-блогера под ником Phone Repair Guru, который заменил дисплей нового iPhone 13 на неоригинальный. В ходе ролика автор назвал, какие последствия ожидают пользователя после неофициального ремонта смартфонов Apple.

Специалист отметил, что замена экрана в аппаратах серии iPhone 13 не составляет большого труда. Однако после установки нового экрана система выдаст сообщение о том, что биометрический сенсор Face ID на данном устройстве отключен. «Невозможно проверить, что у этого iPhone оригинальный дисплей Apple», — процитировал текст сообщения блогер.

По его словам, отдельно замена микрофона или датчика освещенности не приводит к таким неприятностям. Также у неофициальных специалистов есть обходные пути — например, переставить некоторые микросхемы со старого дисплея на новый. Однако большая часть мастеров, по мнению автора, не возьмется за такую сложную работу. В этой связи блогер заметил, что единственным разумным действием в случае повреждения экрана остается обращение к сотрудникам официального сервиса.

Стоимость замены дисплея в iPhone 13 составляет минимум 229 долларов. В России стоимость ремонта экрана смартфонов Apple не раскрывается — потребителей просят обращаться к представителям сервисных центров.