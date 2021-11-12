Сальвадор вывел на улицу войска ради борьбы с преступностью

Президент Сальвадора вывел на улицы армию для борьбы с преступностью

Президент Сальвадора Найиб Букеле приказал вывести на улицы городов армию ради борьбы с преступностью: в стране в последние дни наблюдается резкий всплеск числа убийств. Это связано с насилием в бандах, передает информационное агентство Reuters.

Материалы по теме Смертоносные муравьи Как уличная банда превратилась в угрозу международного масштаба Уличные войны Сальвадорская полиция развернула операцию против банд

Военные патрулируют улицы Сан-Сальвадора и других городов страны вместе с полицейскими. Их бронетехника блокировала выезды из некоторых неблагополучных районов, пока полиция прочесывает дома в поисках членов банд.

Причиной для таких резких действий послужила серия из более чем 30 смертей за два дня.

В прошлом году газета El Faro сообщала, что правительство Букеле договорилось с криминальными организациями о снижении уровня насилия в обмен на улучшение условий пребывания преступников в тюрьмах. Президент назвал статью фарсом, однако приказал провести расследование.

В 2015 году в одной из тюрем Сальвадора в результате конфликта между фракциями преступного объединения «Баррио 18» погибли 14 человек.