Сальвадор вывел на улицу войска ради борьбы с преступностью

Президент Сальвадора Найиб Букеле приказал вывести на улицы городов армию ради борьбы с преступностью: в стране в последние дни наблюдается резкий всплеск числа убийств. Это связано с насилием в бандах, передает информационное агентство Reuters.
Военные патрулируют улицы Сан-Сальвадора и других городов страны вместе с полицейскими. Их бронетехника блокировала выезды из некоторых неблагополучных районов, пока полиция прочесывает дома в поисках членов банд.
Причиной для таких резких действий послужила серия из более чем 30 смертей за два дня.
В прошлом году газета El Faro сообщала, что правительство Букеле договорилось с криминальными организациями о снижении уровня насилия в обмен на улучшение условий пребывания преступников в тюрьмах. Президент назвал статью фарсом, однако приказал провести расследование.
В 2015 году в одной из тюрем Сальвадора в результате конфликта между фракциями преступного объединения «Баррио 18» погибли 14 человек.