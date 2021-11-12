Си Цзиньпина назвали китайским кормчим

Председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина теперь будут называть «кормчим китайского возрождения», тем самым сравнивая его с экс-председателем ЦК КП Китая Мао Цзэдуном — политиком, которого считают одной из важнейших фигур в китайской истории. Самого Мао Цзэдуна в Китае называют «великим кормчим», пишет Reuters со ссылкой на представителя Компартии.

Материалы по теме Геноцид против сил зла Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США? Мао, проснись Миллионы китайцев готовы убивать ради вождя. Их боятся даже в Пекине

Соответствующая резолюция была принята на шестом пленуме ЦК КПК в четверг, 11 ноября. На съезде постановили, что вся партия должна придерживаться идей марксизма-ленинизма, а также «полностью реализовать социалистическую мысль Си Цзиньпина с китайскими особенностями в новую эпоху».

Reuters отмечает, что тем самым власти хотят укрепить полномочия китайского лидера. При этом другие издания — в частности, The Economist — считают, что председатель Компартии Китая просто «переписывает историю», чтобы оправдать жесткую политику.

К таковой можно отнести, в частности, геноцид мусульман-уйгуров: по данным ряда правозащитных организаций, официальный Пекин проводит политику, нацеленную на ассимиляцию населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь в нарушение традиций. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.