Музей Холокоста обвинил Китай в геноциде уйгуров

Американский Мемориальный музей Холокоста опубликовал отчет, в котором обвинил правительство Китая в геноциде мусульман-уйгуров, пишет издание Axios.

В 56-страничном документе собраны доказательства: массовое наблюдение за уйгурами, притеснение их религии, принудительная стерилизация, заключение и принудительный труд. Кроме того, отмечают авторы, власти КНР рушат религиозные и культурные здания уйгуров и забирают из семей уйгурских детей.

Отмечается, что действия Пекина выходят за рамки ускоренной ассимиляции — в особенности здесь подчеркиваются меры по снижению фертильности среди уйгуров: насильная стерилизация и контрацепция и разделение мужчин и женщин. В музее считают, что намерение китайских властей — добиться биологического исчезновения такой группы, как уйгуры.

Китай много делает и для культурной борьбы с уйгурским меньшинством. Так, в октябре власти страны добились от компании Apple удаления самого популярного в мире приложения для чтения Корана из китайского App Store.