Лукашенко заявил о готовности перенимать опыт российских властей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у российских властей можно многому научиться. Слова политика о готовности перенимать опыт российских руководителей приводит РИА Новости.

В интервью российскому журналу «Национальная оборона» Лукашенко рассказал, что учиться можно не только у президента Путина, но и у тех людей, которые осуществляют политику в России.

Ранее Лукашенко заявил, что попросил помощь у России для совместного дежурства у польско-белорусской границы, которая одновременно является границей Союзного государства.

В начале ноября президент Путин и Лукашенко на заседании утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину и миграционную концепцию. Всего главы государств утвердили 28 союзных программ.