Пушков высмеял заявление Киева о «спланированной операции» Москвы и Минска

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что миграционный кризис на границе Польши якобы является «спланированной операцией» Москвы и Минска. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине!», — написал Пушков.

При этом сенатор задался вопросом, для чего беженцам может понадобиться Киев. «На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: "Украина окружена!". Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах», — добавил Пушков.

Ранее Климкин заявил, что ситуация, разворачивающаяся на границе между Белоруссией и Польшей, является «спланированной операцией» Москвы и Минска. По словам политика, происходящее на границе представляет собой совместный «миграционный шантаж» России и Белоруссии, направленный на дестабилизацию Украины.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.