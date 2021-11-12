Украине предрекли потерю очередного источника доходов

Руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва предрек Украине потерю очередного источника доходов. Она отметил, что из-за низкой пошлины на экспорт металлолома страна может недополучить в бюджет около восьми миллиардов гривен. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Украина 24».

По его словам, в сфере металлургии в настоящее время сложилась наиболее угрожающая ситуация за последние десять лет. Так, в последний год наблюдается рост цены на лом в мире, стоимость одной тонны увеличилась с 250-300 долларов до более чем 500. Аналитик пояснил, что это связано с тем, что большинством стран запрещается или ограничивается экспорт металлолома. «На Украине же ситуация — двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн», — отметил он.

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Гужва подчеркнул, что в случае отсутствия каких-либо изменений Киев может поставить за рубеж миллион тонн лома, в связи с чем металлургические предприятия Украины лишатся возможности произвести около десяти миллионов тонн стали. В этом случае экспортные пошлины принесут в бюджет страны только два миллиарда гривен, при этом внутреннее производство обеспечило бы около десяти миллиардов гривен поступлений.

Эксперт подчеркнул, что на Украине есть металлургические предприятия с огромными инвестициями и новыми энергосберегающими технологиями, но единственный вопрос — обеспечение ломом. «Была инициатива запретить экспорт металлолома из Украины, но о ней сейчас уже не слышно», — сказал он.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предрек стране очень сложную зиму. По его мнению, республика не переживет еще один отопительный сезон при текущих ценах на газ и уголь. «При таких условиях как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100 процентов не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет», — сказал Климкин