Салон самолета Aurus сняли на видео

Внутреннее оснащение самолета Aurus cняли на видео во время Dubai Airshow. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На опубликованном ролике видно, что в салоне самолета шесть посадочных мест — рядом с каждым из них можно развернуть стол для еды или работы. Во время выставки он накрыт для приема пищи — на столе стоят бокалы, тарелки и другие столовые приборы. Также внутри воздушного судна есть телевизор.

Ранее сообщалось, что двигатели от автомобилей Aurus начнут ставить на самолеты. В конце 2021-го или в начале 2022 года первый полет с таким двигателем совершит самолет Як-18Т.

Первоначально линейка Aurus разрабатывалась для использования первыми лицами государства. Позднее было принято решение о серийном выпуске. В настоящее время в линейку входят седан, лимузин и кабриолет. Также на Восточном экономическом форуме в сентябре был представлен автомобиль, работающий на водородном топливе — Aurus Hydrogen.