Двигатели от автомобилей Aurus начнут ставить на самолеты

Глава ЦИАМ рассказал о доработке двигателей от Aurus для установки на самолеты

В конце 2021-го или в начале 2022 года первый полет совершит самолет Як-18Т, на который установят модифицированный двигатель от автомобилей серии Aurus. Об этом рассказал гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова Михаил Гордин, передает РИА Новости.

По его словам, сам двигатель уже готов. Осенью начнутся пробежки самолета, а потом подлеты. Двигатель получил название АПД-500. Его могут отдать в штучное производство или, после доработки, довести до серийного варианта. Впрочем, в последнем случае необходимы дополнительные опытно-конструкторские работы, которые займут до 2,5 года.

Одновременно идет работа по другой версии двигателя, который начнут ставить на легкие самолеты акробатической категории по проекту «Циркач». Как сообщил Гордин, его демонстратор создадут к зиме, после чего испытают на наземных стендах и на летающей лаборатории на базе Як-52. Полеты предполагается начать в 2022 году.

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в Центральном научно-исследовательском автомобильном институте (НАМИ) создали прототип автомобиля Aurus, работающего на водородном топливе.

Первоначально линейка Aurus разрабатывалась для использования первыми лицами государства. Позднее было принято решение о серийном выпуске. В настоящее время в линейку входят седан, лимузин и кабриолет.