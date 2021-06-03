Подсчитана минимальная цена каско для Aurus Senat

В страховой компании «Согласие» подсчитали минимальную цену каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании напомнили, что цена автомобиля в базовой комплектации будет составлять 18 миллионов рублей. Рассчитывая стоимость полиса каско, страховщик исходил из следующих параметров: регион страхования — Москва, десятилетний стаж вождения, оформление на юридическое лицо, два наемных водителя и коэффициент бонус-малус — 0,8. В результате сумма каско для машины в базовой комплектации составила 450 тысяч рублей.

Кроме того, в компании подсчитали цену полиса на Aurus Senat 2021 года выпуска. Согласно Auto.ru, его стоимость начинается от 24 миллионов рублей. Исходя из этого, стоимость каско такой машины составит минимум 600 тысяч рублей.

Ранее в сети появилось видео с церемонии запуска серийного производства Aurus Senat в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Елабуге. В ней по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Запуск серийного производства Aurus он назвал значимым событием для отечественной промышленности.

Седан класса люкс Aurus Senat будет выпускаться на заводе совместного предприятия российского Sollers и американского Ford. Ожидается, что первые автомобили начнут поступать в дилерские салоны 7 июня. Также автомобили Aurus планируется экспортировать в страны Ближнего Востока и Северной Африки.