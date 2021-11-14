В России стартовало производство истребителей Checkmate

На заводе Комсомольска-на-Амуре начали производство легких тактических самолетов (ЛТС), больше известных как Checkmate или Су-75. Об этом во время авиасалона Dubai Airshow заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, его слова приводит РБК.

«На заводе в Комсомольске-на-Амуре начались работы по строительству нескольких Checkmate одновременно», — рассказал он.

«Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21, который прошел в июле. По словам генерального директора «Ростеха», стоимость истребителя оценивается в 25-30 миллионов долларов.

Слюсарь отметил, что презентованный самолет является образцом. Запуск его в эксплуатацию намечен на 2023 год.