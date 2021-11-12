Раскрыты особенности беспилотной версии Checkmate

Беспилотная версия легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate даст возможность реализовать новые тактические приемы. Особенности автономной версии Checkmate генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь раскрыл ТАСС.

Он подчеркнул, что Checkmate изначально создается как основа для семейства авиационных комплексов. Самолет станет платформой для беспилотных и опционально-пилотируемых модификаций.

Материалы по теме Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно? Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире

«Беспилотная модификация — это не просто дань моде. Мы уже на ранней стадии проекта закладываем в него широкие возможности для использования в рамках сетецентрических военных операций. Самолет сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы», — сообщил Слюсарь.

ЛТС представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в июле. Самолет получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, комплекс радиоэлектронной борьбы, а также средства оптической и радиотехнической разведки. Как отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, стоимость самолета составит от 25 до 35 миллионов долларов.

На презентации самолета в июле Юрий Слюсарь рассказал о создании беспилотной модификации Checkmate. По его словам, однодвигательный истребитель может вызвать интерес у Воздушно-космических сил России.