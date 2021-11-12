Сформирован технический облик российского истребителя Checkmate

Сформирован технический облик российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

По его словам, самолет получит передовую авионику и систему радиоэлектронной борьбы.

«Идет активная работа по проекту. Технический облик машины в целом сформирован, выстраивается кооперация», — сказал он.

Прототип легкого истребителя Checkmate представили на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021) в июле. Чемезов тогда заявил, что стоимость самолета составит от 25 до 30 миллионов долларов. По его словам, самолет сможет нести более семи тонн вооружения.