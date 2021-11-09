Прототип Checkmate доставили в ОАЭ

Прототип российского истребителя Checkmate доставили в ОАЭ для участия в Dubai Airshow

В Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) доставили прототип российского однодвигательного истребителя Checkmate. Самолет продемонстрируют на международном авиасалоне Dubai Airshow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».

В госкорпорации отметили, что прототип истребителя доставили в ОАЭ на транспортном самолете Ан-124 «Руслан». Checkmate впервые продемонстрируют за рубежом. В рамках Dubai Airshow планируют провести ряд презентаций для прессы и участников авиасалона.

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Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что стоимость летного часа Checkmate будет в семь раз ниже, чем у американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Он отметил, что F-35 является главным конкурентом Checkmate.

В октябре гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что к российскому истребителю проявляют интерес зарубежные военно-воздушные силы. По его словам, потребность в самолетах такого класса существует во многих странах.

Прототип легкого истребителя Checkmate представили на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021) в июле. Чемезов тогда подчеркнул, что стоимость самолета составит от 25 до 30 миллионов долларов. По его словам, самолет сможет нести более семи тонн вооружения.