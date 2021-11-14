В Египте скорпионы покусали более 500 человек

В Египте за сутки более 500 человек пострадали из-за укусов скорпионов

В Египте в провинции Асуан из-за укусов скорпионов пострадали более 500 человек за сутки. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффа, его цитирует РИА Новости.

«503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет», — рассказали в Минздраве.

Там добавили, что скорпионы покусали людей, так как из-за ливня их норы были повреждены, и животные оказались вблизи жилых домов.

По словам министра Халеда Абд аль-Гаффа, во всех больницах Египта достаточно запаса противоядий от укуса скорпионов — в провинции Асуан на складе есть 3350 доз.

Нашествие животных произошло из-за ливней на юге Египта и града, который редко встречается на этой территории. Из-за погоды были разрушены пять домов.

Ранее в США в штате Джорджия началось нашествие огромных ядовитых пауков из Азии. Пауки Trichonephila clavata покрывают дома и линии электропередачи паутиной, глубина которой достигает трех метров.