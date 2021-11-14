Соловьев рассказал о страдавшем неделю перед смертью Коклюшкине

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, который скончался ранее в ноябре, на протяжении недели до своей смерти страдал от синдрома полиорганной недостаточности. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев, который женат на дочери Коклюшкина, в эфире программы «Полный контакт» на «Радио ФМ», его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам Соловьева, Коклюшкин в течение семи дней находился в тяжелом состоянии. «Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие», — сообщил он.

Телеведущий добавил, что, несмотря на то, что врачи бились за жизнь сатирика, спасти его не удалось. О смерти Коклюшкина ему с женой сообщил медик поздним вечером 11 ноября.

Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, а четыре года спустя начал писать сценарии для телевидения. Он также написал сценарий для фильма «Дядя Ваня и другие». Кроме того, Коклюшкин был автором целой серии монологов: «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Бюст», «Переводчик» и «Гербалайф».