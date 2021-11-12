Культура
 
Последние новости
В России попросили прояснить правила заселения иностранцев в отели
Кудрявцева рассказала о выпавшем перед свиданием переднем зубе
Россиянка сняла квартиру и обогатилась
Названы последствия остановки производства «АвтоВАЗа»
В Москве нашли пропавшую жертву педофила 
В США назвали страны НАТО «поджигателями войны» между Украиной и Россией
В США подростки притворились ку-клукс-кланом и напали на чернокожего
Изможденный пингвин случайно преодолел 3000 километров
«Газпром» рекордно повысил зарплаты руководителям
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Сатирик Виктор Коклюшкин скончался в 75 лет от острой сердечной недостаточности
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Джевахашвили / ТАСС

Умер российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает «Вести.ру».

Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, а четыре года спустя начал писать сценария для телевидения. Он также написал сценарий для фильма «Дядя Ваня и другие». Кроме того, Коклюшкин был автором целой серии монологов: «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Бюст», «Переводчик» и «Гербалайф».

За свою жизнь писатель опубликовал книг рассказов, повестей и романов. Он был лауреатом литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». Его монологи читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер российский писатель и поэт Владимир Тучков
Умер писатель-фантаст Игорь Чичилин
Умер сатирик Михаил Жванецкий
Другие материалы рубрики
Культура00:0120 октября

Кулакам здесь не место.

Как откровенно глупый экшен с пьяным Джерардом Батлером возвращает веру в боевики?
10:19 8 ноября

Мать Моргенштерна рассказала об ушедшем из семьи отце рэпера

07:58 8 ноября

Стало известно о еще одном пострадавшем из съемочной группы «Ржавчины» Болдуина

07:43 8 ноября

Умер актер из сериала «След» Виктор Гунин

Культура00:0119 октября

«Нет ничего лучше, чем избегать людей»

Бенедикт Камбербэтч объясняет, зачем сыграл помешанного на кошках художника
07:18 8 ноября

Пострадавший во время давки на концерте Трэвиса Скотта решил засудить рэпера

06:46 8 ноября

Новый гендиректор МХАТ анонсировал «жесточайшие сокращения»

15:50 7 ноября

Друзья застреленной Болдуином оператора Хатчинс впервые высказались об убитой

Культура00:0117 октября

«Советский Союз вернул себе империю»

Как мир делил Европу после Второй мировой войны
14:36 7 ноября

Бузова заявила о полумиллионной задолженности МХАТа перед ней

14:05 7 ноября

Антоха МС потерял права на свои песни и сценический псевдоним

13:30 7 ноября

Появились данные о человеке со шприцем после смертельной давки на концерте в США

Россия
«Приезжих меньше не становится»
 
«Подогревают друг друга в своем мачизме»
Стычки кавказцев и русских происходят все чаще. Кто в этом виноват?
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
Все материалы
Мир
Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
В США допустили инопланетное происхождение НЛО
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
В Польше опровергли задержание россиянина за помощь мигрантам
В столице Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Рост цен на дизельное топливо в России объяснили
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В России для самозанятых придумали единый пенсионный план
Западу посоветовали просить о «спасении» у России
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Энергетический гигант поплатится за нарушение обещаний по климату
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках
Вечный стыд.
Оксимирон выпустил «Смутное время», первую за шесть лет пластинку. Почему о нем все говорят?
Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»
Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса
Лучшая новая музыка:
украинские ковбои, возвращение Адель и трактор для Ланы Дель Рей
Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси
Дошли до края.
В прокате — новый супергеройский блокбастер «Вечные». Почему это худший фильм вселенной Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
Портал «Госуслуг» отразил рекордную по мощности атаку
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Okko откроет бесплатный доступ к блокбастерам к Дню рождения Сбера
На сайте «Госуслуг» произошел сбой
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Пользователей Android предупредили о самых серьезных хакерских угрозах
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Власти Москвы закупят 200 электрокаров, которые в России не продаются
Genesis GV70 — первый спортивный кроссовер из Кореи
Что получается, когда у инженеров и дизайнеров развязаны руки?
Под брендом Aurus выпустят бизнес-джет с душевой кабиной
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Acura показала возрожденную Integra c «механикой»
Самые популярные китайские кроссоверы России: рейтинг октября
Дубль Chery, Haval Jolion в первой тройке и Geely Atlas Pro
Honda показала новый кроссовер размером с Hyundai Creta
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
«Наедине с природой и собственным адреналином»
Что такое маунтинбайк и где находятся лучшие велосипедные трассы в России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Крыму занялись защитой природных парков
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
В Саяно-Шушенском заповеднике на видео попал взрослый снежный барс
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы