Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Умер российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает «Вести.ру».

Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, а четыре года спустя начал писать сценария для телевидения. Он также написал сценарий для фильма «Дядя Ваня и другие». Кроме того, Коклюшкин был автором целой серии монологов: «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Бюст», «Переводчик» и «Гербалайф».

За свою жизнь писатель опубликовал книг рассказов, повестей и романов. Он был лауреатом литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». Его монологи читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.