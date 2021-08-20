Умер писатель-фантаст Игорь Чичилин

Тело писателя-фантаста Игоря Чичилина обнаружено в его квартире на севере Москвы

Писатель-фантаст, поэт, член Союза писателей-переводчиков Игорь Чичилин скончался в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на родственников покойного.

О смерти автора стало известно несколько дней назад. Отмечается, что мужчина долгое время не отвечал на звонки, тогда тетя Чичилина решила лично навестить племянника. Войдя в его квартиру на севере столицы, она обнаружила тело 55-летнего писателя без признаков жизни.

Родственница вызвала скорую помощь, однако медики могли только подтвердить факт смерти. Предварительно сообщается, что причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Игорь Чичилин родился в Москве 22 марта 1966 года. Он начал писать прозу с детства, однако высшее образование получил в МИФИ и долгие годы проработал инженером, параллельно занимаясь литературой. В 1997 году Чичилин вступил в Союз писателей России, а в 2000-м вышла его первая книга «Из разноцветных миров».