В Москве в возрасте 72 лет умер российский писатель и поэт Владимир Тучков

В Москве умер российский писатель и поэт Владимир Тучков, ему было 72 года. Об этом сообщает «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

Тучков родился в городе Мытищи, закончил Московский лесотехнический институт. На протяжении 18 лет работал программистом и системотехником. С 1990 по 2002 год был журналистом в нескольких СМИ, в том числе в «Московском комсомольце» и «Вечерней Москве».

В начале 2000-х написал роман «Танцор», по которому был снят одноименный сериал. Произведения Тучкова издавались в России, Болгарии, Германии, Израиле, Франции, Венгрии, Дании и других странах.

Ранее в сентябре сообщалось о смерти российского художника-монументалиста Ивана Николаева, который работал над оформлением нескольких станций Московского метрополитена. Живописец скончался на 81-м году жизни, причина смерти неизвестна.