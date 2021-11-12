Винокур назвал смерть Коклюшкина большой утратой для жанра

Юморист и певец Владимир Винокур прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру» смерть писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, назвав ее большой потерей для жанра.

Российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет от острой сердечной недостаточности.

«Виктор — прекрасный автор, исполнитель и человек. Он был очень незвездный, добрый, контактный, — вспомнил артист. — За много-много лет я не помню, чтобы кто-то на него обижался или он на кого-то. Он был высокопрофессиональный литератор. Это большая утрата для нашего жанра и для эстрады в целом».

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве, в 36 лет окончил театральные курсы ГИТИСа, а спустя четыре года начал писать сценарии для телевидения. Его монологи читали Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. За свою жизнь писатель опубликовал много книг, был лауреатом литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты».