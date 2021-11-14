В России рассказали о переговорах с ОАЭ по модернизации «Панциря-С1»

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают возможность модернизации комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С1». Об том рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает «Интерфакс».

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По его словам, на данный момент ведутся переговоры с партнерами из ОАЭ о проведении модернизации комплексов, которые ранее были поставлены в страну. «Модернизация предполагает существенное улучшение возможностей комплекса», — подчеркнул Шугаев.

Глава ФСВТС также отметил, что пока говорить о конкретных направлениях модернизации нельзя, потому что для этого сперва необходимо согласовать технический облик с заказчиком.

Ранее Шугаев заявил, что в настоящее время продолжаются переговоры России и Турции о совместной разработке вооружения. Он отметил, что военно-техническое сотрудничество с Турцией стабильно развивается. В частности, продолжается обсуждение поставок российской военной продукции. Кроме того, по словам Шугаева, многие страны региона проявляют интерес к зенитной ракетной системе С-400 «Триумф».

