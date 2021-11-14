Внешность постаревшего Тома Круза расстроила фанатов

Снимки папарацци, на которых видны морщины на лице Тома Круза, расстроили его поклонников

Внешний вид постаревшего голливудского актера Тома Круза расстроил его поклонников. Соответствующие комментарии пользователей сети к фотографиям папарацци появились на сайте Daily Mail.

59-летнюю знаменитость засняли на аэродроме в Кембридже, Великобритания, где он учился управлять военным истребителем в рамках подготовки к фильму «Миссия невыполнима-8». На размещенных кадрах видно, что актер набрал вес, а на его лице появились морщины. Фотографы запечатлели его в джинсах, черном лонгсливе и кожаных ботинках в тон наряда.

Читатели издания обратили внимание на внешность Круза и принялись обсуждать изменения в комментариях под опубликованными снимками. «Его лицо действительно не в лучшей форме» «Он уже стар для таких фильмов», «Дедушка Круз, который хочет казаться молодым», «Такое ощущение, что он принимает лекарства», «Как же он постарел», «Я в полном шоке», — высказывались фанаты.

Тома Круза не в первый раз критиковали в соцсетях. Пользователи сети не оценили его внешний вид во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Тогда Круза сфотографировали на трибуне в синем пуховике и голубых джинсах. На изображениях видны заметно поредевшие волосы кинозвезды.