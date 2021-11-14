Вучич рассказал о часах ожидания ответа от Путина

Президент Сербии Александар Вучич в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым рассказал о часах ожидания ответа от российского лидера Владимира Путина на звонок. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Соловьев Live».

Вучич сообщил, что обычно ждет ответа от Путина сутки или двое суток, и это «самая большая скорость» среди всех мировых лидеров. «Для [исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы] Меркель нужно несколько дней ждать, чтобы поговорить. [Председатель КНР] Си Цзиньпин — еще больше времени требуется, но возможно тоже поговорить. Ну а с американским президентом я и не пытался, так что не знаю», — добавил он.

Сербский лидер также сказал, что может многому научиться у президента России. «Представьте, президент Путин 19 раз нашел время для президента или премьера Сербии. 19 раз за последние семь лет. Сколько в этом энергии, которой он вложил в отношения с Сербией», — отметил Вучич.

Ранее в ноябре президент Сербии назвал Путина силой России. «Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», — пояснил он.