В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Вучича

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече лидера с сербским коллегой Александром Вучичом. Его слова передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, дата и место встречи президентов России и Сербии уже определены, о них сообщат своевременно вместе с администрацией сербского президента. «Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы еще. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами», — сказал он.

10 октября Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны.

Ранее стало известно, что Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Об этом заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович. Переговоры по газу продолжались 7 октября между Вучичем и вице-премьером России Юрием Борисовым.