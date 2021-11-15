Глава Росстата объяснил появление «более 100 процентов» переписавшихся россиян

Глава Росстата Павел Малков объяснил, почему число принявших участие во Всероссийской переписи населения граждан составило больше 100 процентов. Об этом в пятницу, 15 ноября, пишет РБК.

По его словам, пока что речь идет об «очень сырых данных, которые еще предстоит обработать». Он уточнил, что завышенные показатели могли появиться по нескольким причинам. В первую очередь, очень частое явление — дублирование переписных листов. «Кто-то переписался с переписчиком, потом передумал и еще через "Госуслуги" поучаствовал», — сообщил Малков.

Еще одна распространенная причина: родители переписывают давно съехавших от них взрослых детей, поскольку те все еще у них прописаны. Теперь Росстату предстоит в сжатые сроки обработать огромный массив данных, выявить и убрать недостоверную информацию.

Ранее о том, что число принявших участие во Всероссийской переписи населения граждан превысило 100 процентов, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов. Он подчеркнул, что это предварительные данные, и пояснил: такой цифры не стоит пугаться, поскольку сейчас она складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей.

Смелов сообщил, что в ближайшие два месяца полученные данные «будут вычищаться» и к концу января Росстат озвучит первые предварительные результаты.

Перепись населения в России проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году, но из-за пандемии ее пришлось перенести.