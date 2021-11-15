В Казани убили обвиняемого в мошенничестве на миллион рублей адвоката

Адвоката, обвиняемого в мошенничестве на 1,2 миллиона рублей, жестоко убили в Казани

Убийцу адвоката, обвиняемого в мошенничестве, ищут в Казани. Тело 36-летнего юриста было обнаружено в одной из квартир города со множеством ножевых ранений. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает портал БИЗНЕС Online.

По данным издания, тело Павла Боровкова нашли 12 ноября. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Мужчину обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, он больше года получал от Министерства юстиции Республики Татарстан компенсации за работу государственным юристом по назначению, представляя в суде интересы граждан льготной категории.

Однако правоохранители считают, что документы об оказании адвокатских услуг, предоставленные Боровковым Минюсту, были поддельными. По подозрению в мошенничестве Боровкова задержали в начале 2020 года. Тогда юриста лишили адвокатского статуса и посадили под домашний арест.

Ущерб от его действий оценивается в 1,2 миллиона рублей. Следующее слушание по делу Боровкова назначено на 1 декабря. Предполагается, что юрист предоставил порядка 40 поддельных справок об оказанных услугах. Часть из них не имеют даже номеров и дат. Боровков сразу признал свою вину.

Одним из доказательств в деле против адвоката стали показания его якобы клиентов. Они подтвердили, что Боровков с ними не работал.

Уточняется, что в перечень компенсируемых затрат входят не только услуги адвоката, но и траты на проезд и аренду жилья в командировке.